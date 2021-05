.

Der St.-Johannesrat lädt daher alle Interessierten des Pastoralen Raumes am Ölbach ein, im Laufe des Tages am Donnerstag, 3. Juni, während des Feiertagsspaziergangs oder der Radtour mit der Familie an den traditionellen Stationen der Stukenbrocker Fronleichnamsprozession eine Pause einzulegen und innezuhalten. An allen Stationen wird der St.-Johannesrat Handzettel mit unterschiedlichen geistlichen Impulsen zum Mitnehmen und persönlichen Gebrauch hinterlegen. Speziell für Familien mit kleinen Kindern liegen auch kleine Handreichungen zum Fronleichnamsfest in kindgerechter Sprache bereit.

Die Stationen sind Humanns Heiligenhäuschen an der alten Vikarie an der Holter Straße 14, Hegselmanns Kreuz am Schützenplatz/Ecke Lüchtenstraße, die Heimathäuser am Pastorat und die Pfarrkirche St. Johannes Baptist.

Im Anschluss an das Hochamt, das um 9 Uhr beginnt, wird das Allerheiligste zur persönlichen Anbetung ausgesetzt. Die Kirche bleibt zum persönlichen Gebet vor dem Allerheiligsten bis 16 Uhr geöffnet.

Zu beachten sind beim Besuch an den Prozessionsstationen die allgemeingültigen Verhaltensregeln und -empfehlungen zum Schutz vor dem Coronavirus und der ausreichende Abstand zu anderen Personen.

Sakramentsandacht in St. Ursula

Wie vergangenes Jahr wird auch dieses Jahr am Donnerstag, 3. Juni, eine Fronleichnamsprozession in der üblichen Form nicht möglich sein. „Deshalb haben wir uns entschlossen, dass sich direkt im Anschluss an die heilige Messe am Vormittag an die Messfeier eine kurze Sakramentsandacht im Stil einer Prozessionsstation anschließt“, sagt Vikar Andreas Mockenhaupt.

In St. Ursula wird diese Andacht nachmittags um 14.30 Uhr stattfinden. „Es ist kein Ersatz für eine Prozession, aber so können wir in jeder Gemeinde für die Anliegen Einzelner Personen und den Pastoralen Raum als Ganzes beten.“