Seit mehr als 25 Jahren gibt es eine internistische Praxis mit diabetologischem Schwerpunkt bereits in Steinhagen, 1998 von den Internisten Claudia und Klaus Ahlemeyer in den Räumen der früheren Praxis Godt eingerichtet. Zum 1. März 2022 werden die Ahlemeyers die Führung der Praxis am neuen Standort abgeben an Christian El-Saqqa und selbst als angestellte Ärzte noch eine Weile bei ihrem Nachfolger mitarbeiten. Der 43-jährige Arzt ist derzeit als leitender Oberarzt am Klinikum für Innere Medizin in Rheda-Wiedenbrück tätig, hat lange gezögert, sich in Steinhagen selbstständig zu machen. „Ich hatte ein ganz schön dickes Brett zu bohren“, sagt Hendrik Nitschke, der als Architekt und Bauleiter das Projekt von Investorin Christina Heitland betreut. Er ist mit Christian El-Saqqa befreundet – und der entschied sich dann doch, sich als Facharzt niederzulassen.