Auf der Treppe vor der Haustür stehen zwei Paar Sportschuhe. Das größere soll Danny D. (45) gehören – einem Mann, der in den nächsten Jahren wohl nicht mehr in Freiheit joggen wird. Nach monatelanger Suche haben Fahnder ihn am Freitagabend in diesem Ferien-Bungalow in Bad Oeynhausen aufgespürt. Der Mann könnte einer der größten Kokainhändler Europas sein. Im aktuellen Fall wird ihm die Einfuhr von Kokain aus Südamerika im dreistelligen Kilobereich vorgeworfen. Danny D. soll zum Verhängnis geworden sein, dass er für seine Geschäfte lange Zeit den als abhörsicher geltenden Enchro-Chat benutzt haben soll. Dabei wird mit Handys kommuniziert, die weder Mikrofon, Kamera noch GPS-Modul haben. Die Nachrichten werden eingetippt und verschlüsselt verschickt. Vor Jahren gelang es Sicherheitsbehörden erstmals, dieses System unbemerkt zu infiltrieren und Nachrichten mitzulesen. Weltweit hat es seitdem tausende Festnahmen gegeben.