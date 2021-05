Keine Fusion am Standort Herford

Es wird keine Zusammenlegung der beiden Ausbildungszweige „Kirchenmusik Klassisch“ und „Kirchenmusik Popular“ in Herford geben. Als Grund führt die Evangelische Kirche von Westfalen in einer Pressemitteilung die zu hohen Kosten an. Laut einem Gutachten wäre für die Zusammenlegung in Herford ein zweistelliger Millionenbetrag erforderlich.