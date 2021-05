Die Feuerwehr ist gegen 20.15 Uhr alarmiert worden. Nach ersten Erkenntnissen ist der Mann in Höhe eines Fußgängerüberweges von dem Triebwagen des Regionalexpress 82 (Detmold – Bielefeld) erfasst worden. Der Lokführer leitete umgehend die Vollbremsung sein, so dass der Zug etwa 150 Meter weiter in Höhe des Haltepunktes Oldentrup auf dem dortigen Bahnübergang zum Stillstand kam.