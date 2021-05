Stadtbahnen entgleist: Belohnung ausgesetzt

Bielefeld -

Nach der Entgleisung von zwei Stadtbahnen hat der Verkehrsbetrieb Mobiel eine Belohnung ausgesetzt. 1000 Euro stehen für Hinweise zur Verfügung, die zur Ergreifung der Täter führen. Mehrfach hatten Unbekannte in den vergangenen Wochen versucht, mithilfe von Steinen Stadtbahnen entgleisen zu lassen, was ihnen am Sonntag, 7. März, und Sonntag, 9. Mai, in zwei auch Fällen gelang.