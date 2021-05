Nach derzeitigen Erkenntnissen der Autobahnpolizei befuhr ein 42-jähriger Lipper mit einem Mercedes Atego gegen 6 Uhr die linke Fahrspur, während ein 22-jähriger Lipper mit einem Audi A4 die mittlere Fahrspur nutzte. Beide Autos kollidierten aus bislang ungeklärter Ursache. Durch den Zusammenstoß geriet der 22-Jährige mit seinem Fahrzeug auf die rechte Fahrspur und unter den Auflieger eines 36-jährigen Lkw-Fahrers aus Hamm.

Am Auflieger und am Audi entstand jeweils hoher Sachschaden. Am Atego entstand ein leichter Sachschaden. Die Fahrer verletzten sich nicht.

Die linke Fahrspur wurde gegen 6.20 Uhr freigegeben. Eine Stunde später folgte die Freigabe der mittleren Fahrspur. Zur Reinigung der Unfallstelle blieb die rechte Spur bis 8.20 Uhr gesperrt.