Inzidenzwert nähert sich der 50er-Grenze

Höxter -

So niedrig ist der 7-Tages-Inzidenzwert im Kreis Höxter lange nicht gewesen: 53,47 betrug er am Freitag. Am Donnerstag lag der I-Wert noch bei 60,6, am Mittwoch bei 62. Die Zahl der laborbestätigten akuten SARS-CoV-2-Fälle wird mit 212 (minus 2) angegeben. Die Daten kommen vom Robert Koch-Institut in Berlin.