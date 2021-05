Da die Tatorte nicht weit auseinanderliegen, prüft die Polizei mögliche Parallelen.

In dem Pferdeanhänger der Marke Boeckmann Vollpoly Typ CS2, der von seinem Besitzern am Mittwochabend gegen 22 Uhr vor einer Reithalle abgestellt worden war, befand sich nach Polizeiangaben weiteres Pferdezubehör (Decken, Bandagen, Gamaschen) sowie eine beschädigte Ponykutsche. Gegen 5 Uhr am Donnerstagmorgen wurde der Diebstahl festgestellt. Wenig später entdeckte ein Zeuge am Kurweg in Dünne auf einem Acker einen Teil der aus dem mit auffälligen Glitzerpartikeln beklebten Anhänger stammenden Beute und meldete seinen Fund den Beamten.

Ungefähr zur gleichen Zeit informierte der Besitzer eines landwirtschaftlichen Anwesens die Polizei über den Diebstahl seines Kompaktladers aus einer Scheune an der Dünner Straße. Der Mann gab an, dass das Fahrzeug am Vorabend gegen 22 Uhr noch in dem Stall gestanden habe. Als er am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr wieder in die Scheune kam, war der mehrfarbige Kompaktlader der Marke Bobcat Typ S 100 weg.

„Lediglich die Schaufel konnte er im rechten Bereich der Scheune auffinden. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass die Täter im Tatzeitraum den Lader aus der Scheune holten, die Schaufel abmontieren und dann entwendeten“, teilt Kreispolizeisprecherin Simone Lah-Schnier mit.

Der Bobcat-Lader hat einen Wert von rund 28.000 Euro, der Wert des gestohlenen Pferdeanhängers wird auf 3500 Euro geschätzt. Die Kripo hofft auf Zeugen, denen in der Tatnacht verdächtige Personen im Bereich der Scheune an der Dünner Straße oder der Reithalle in Dünne aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Herford unter der Telefonnummer 05221/8880 entgegen.