Dann gelten auch beinahe wieder die gewohnten Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie Mittwoch von 15 bis 18 (statt 20) Uhr. Der Abholservice »Stadtbibliothek to go« ist auch weiterhin zu nutzen. Die Rückgabebox ist rund um die Uhr geöffnet.

Ansonsten gelten die Hygiene-Regeln, wie sie sich zuletzt eingespielt hatten. Das heißt: Abgaben in die Rückgabebox im Hof, Hand-Desinfektion im Eingang, pro Person ein Einkaufskörbchen, Eingang zur Bibliothek über den Aufzug, Aufenthalt so kurz wie möglich, Registrierung vor der Ausleihe, Ausleihe und Verlängerung an der Ausleihtheke. Weitere Infos unter Tel. 05203/ 884501.