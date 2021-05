An sich wäre an diesem Samstag auf den Tag genau das Gründungsdatum. Der Pandemie geschuldet gibt es aber keine große Feier. Im kleinen Rahmen wurde der runde Geburtstag am Freitag begangen, alle Mitarbeiter erhielten ein kleines Präsent. Es handelt sich um eine Brotdose aus schwarzem Aluminium – im Klinkenmarkt derzeit sehr gefragt –, gefüllt mit von der Bäckerei Krome gebackenen Klinken. Ihren Ursprung hat die Marke FSB in Iserlohn. Hier gründete Gürtlermeister Franz Schneider im Jahr 1881 das Unternehmen, das ursprünglich Möbelbeschläge und Devotionalien aus Messing fertigte.