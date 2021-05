Die Feuerwehr nahm das eigene Schnellboot an den Haken und ließ es im Hafen zu Wasser, um sich auf die Suche nach dem Motorboot zu machen. Mit Erfolg: Laut Stadtbrandinspektor Torsten Sievering ist alles gut ausgegangen. „Wir haben das steuerlose Boot dann in Borlefzen entdeckt. Es war dort gerade am Anleger festgemacht worden“, teilt der Chef der Vlothoer Feuerwehr mit.

An Bord waren zwei Personen. Wie sich herausstellte, hatte das Boot einen Motorschaden.