Zwischen Skepsis und Vorfreude

Lübbecke -

Von Viola Willmann

Endlich dürfen die Gastronomen wieder loslegen. Da der Inzidenzwert im Kreis Minden-Lübbecke am Freitag den fünften Tag in Folge unter 100 blieb, darf ab Sonntag die Außengastronomie geöffnet werden. Während manche Betreiber noch zögerlich sind, starten andere direkt am ersten Tag wieder durch.