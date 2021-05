Sie galoppieren wieder

Schloß Holte-Stukenbrock -

Von Dirk Heidemann

In zwei Etappen sind am Freitagvormittag die Senner Pferde aus ihrem Winterquartier am Güsenhofsee in Paderborn-Sennelager in das Naturschutzgebiet Moosheide zurückgekehrt. Vier Stuten (Ismene, Maja, Penelope, Reina) und vier Wallache (Fidelio, Hamlet, Elliot, Warantus) wurden von Frank Ahnfeldt sowie Aloys Sielhorst in zwei Transporten nach Stukenbrock-Senne gebracht.