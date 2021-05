Soziales Leuchtturmprojekt im Buschkrug

Verein Pro Arbeit packt beim Aufbau des Hauses der Beratung und Integration mit Secondhand-Verkauf in Schloß Holte-Stukenbrock kräftig an

Schloß Holte-Stukenbrock -

Von Monika Schönfeld

Ein hellblau lackiertes Fahrrad am Beet mit Gräsern an der Kaunitzer Straße weist darauf hin, dass sich im Buschkrug etwas tut: Dort entsteht ein soziales Leuchtturmprojekt, um Langzeitarbeitslose wieder in Arbeit zu bringen.