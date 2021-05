Wenn das Ohr rauscht und der Kiefer knirscht

Steinhagen -

Von Christina Geis

„Ich habe Nacken“ ist fast schon ein geflügeltes Wort, und so flapsig es klingt, so unangenehm ist der Zustand für die Betroffenen. Die Zahl der Patienten, die an Rückenschmerzen, Kopfschmerzen bis zur Migräne oder Bandscheibenproblemen leiden, habe während der Corona-Pandemie zugenommen, so Physiotherapeut Jan Schock.