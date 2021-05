Eine Tiefbaufirma ist damit beauftragt worden, den acht Meter langen Gang, der von einem Trafohäuschen bis zur Grundmauer der Volksbank reicht, wieder mit Erde zu befüllen. In einer großen Mulde, die vor der Volksbank steht, wurde am Freitag zunächst die ausgebuddelte Erde, die die Täter in Plastiksäcken im Trafohäuschen gelagert hatten, gesammelt. Einen Teil holten die Bauarbeiter auch aus dem Tunnel.