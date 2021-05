Pfingstausflug will gut vorbereitet sein

Testen, reservieren, Ticket buchen: Außerhalb des Kreises Gütersloh ist an der frischen Luft schon wieder einiges möglich

Werther -

Von Margit Brand

Das Pfingstwochenende zu planen, ist gar nicht so einfach. Bei den vielen unterschiedlichen Corona-Regeln in einer Umgebung wie Werther, in der zwei Bundesländer und drei Landkreise aneinandergrenzen, ist es nicht leicht, den Überblick zu wahren.