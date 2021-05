Der Golfplatz wurde 1978von Caspar Graf von Oeynhausen-Sierstorpff auf den ehemaligen Gutsweiden des historischen Bades Bad Driburg eröffnet. 1994 wurde der Platz von neun auf 18 Löcher erweitert. Dabei ist der Golfplatz –wie in anderen größeren Kurorten auch – in den Kurpark integriert, der in Bad Driburg in der privaten Hand der Grafenfamilie liegt. „Aus dieser Kombination ergibt sich ein vielfältiger aktiver Naherholungswert, der für den wachsenden touristischen und gesundheitsorientierten Golfsport besonders attraktiv ist“, erklärt Volker Schwartz, Geschäftsführer des Gräflicher Park Health & Balance Resort, der über langjährige Erfahrungen im Auf- und Ausbau von Golfanlagen verfügt.

Geschäftsführer sieht Chancen

Mittelfristig soll genau dieser gesundheitstouristische Golfsport ausgebaut werden. Ziel ist es, eine ganzjährige Bespielbarkeit des Platzes zu erreichen. „Gespräche mit dem Golfclub für die Übergabe des Platzes und die Zeit danach wollen wir bald beginnen,“ so Volker Schwartz. Für den Golfclub solle sich spieltechnisch nichts verändern.

Für den Golfclub soll sich spieltechnisch nichts ändern

Die Entscheidung, den Golfplatz wieder selbst zu betreiben, habe Graf Oeynhausen getroffen, nachdem eine Weiterentwicklung des Platzes – entgegen der Prämisse für die Verpachtung – bis heute nicht umgesetzt worden sei, heiß es in einer Pressemitteilung der Gräflichen Unternehmensgruppe. „Ich habe dem Vorstand in den vergangenen Jahren mehrmals angeboten, den Ausbau des Golfplatzes als Golfclub selber in die Hand zu nehmen“, erklärt Graf Oeynhausen. „Der Vorstand hat dieses aber abgelehnt. Das hat schließlich zu meiner Entscheidung geführt, den Ausbau des Golfsports wieder durch die Familie zu übernehmen – auch um den Standort Bad Driburg insgesamt weiter zu entwickeln.“ Dazu gehöre beispielsweise das Angebot der Golfschule und der Jugendarbeit zu intensivieren. Die Zusammenarbeit mit dem Golfclub möchte der Gräfliche Park fortsetzen.