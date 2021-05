Neue Variante sieht 14 statt 16 Hektar vor

Gleichzeitig erfolgte die Empfehlung, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu erarbeiten. Die mehrheitliche Empfehlung an den Rat, der am nächsten Donnerstag tagt, fiel zu beiden Anträgen bei einer Neinstimme und zwei Enthaltungen. Für die Verwaltung hatten Bürgermeister Johannes Schlütz und Florian Greger (stellvertretender Bauamtsleiter) mehrfach darauf hingewiesen, dass damit keine Entscheidung zur Umsetzung des Projekts „Solarpark“ gefallen sei. Wenn aber ein Antrag für ein solches Bauvorhaben eingereicht werde, müsse man sich gesetzlich damit beschäftigen. Für die planungsrechtliche Zulässigkeit seien die Änderungen des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. Ob die Photovoltaikanlage realisiert wird und gegebenenfalls in welcher Form – darüber muss letztlich die Politik entscheiden. Bürgermeister Schlütz: „Am Ende entscheidet einzig der Rat!“ Investor Georg von Puttkamer aus Himmighausen hatte im Ausschuss vor der intensiv geführten Debatte die geänderten Pläne vorgestellt und damit auf die vor allem im Ortsausschuss Oeynhausen geäußerten, massiven Kritiken reagiert.