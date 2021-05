Die 41-Jährige ist seit mehr als 25 Jahren eingefleischter Arminia-Fan. Und das schwarz-weiß-blaue Fußball-Gen trägt ihre gesamte Familie in sich. So auch Lebenspartner Daniel Kohlmeier. Auch er glaubt an ein Bielefelder Happy End im Abstiegskampf: „Wir bleiben drin“, sagt der 39-Jährige im Brustton der Überzeugung – und stellt eine waghalsige Prognose auf: „Alle drei verlieren und wir sind weiter erstklassig.“ Rettung durch einen Sieg möglich Alle drei, das sind neben Arminia noch der 1. FC Köln und Werder Bremen, die am letzten Spieltag ebenfalls um den Verbleib in der Beletage des deutschen Fußballs zittern müssen. Arminias großer Vorteil ist, dass sich der Sportclub der Ostwestfalen mit einem Sieg selbst retten kann. Gelingt das nicht, droht die Relegation oder im schlechtesten Fall der direkte Abstieg.