Etwas länger debattierten die Politiker um die Frage, ob in dem Bereich auch so genannte Vergnügungsstätten zugelassen werden könnten, die im bisherigen Bebauungsplan nicht zugelassen sind. Die AfD hatte in einem Antrag gefordert, diese zuzulassen, weil sie sich um die Entwicklungsmöglichkeiten einer dort ansässigen Spielothek sorgte. Alle übrigen Fraktionen lehnten den Antrag ab, nachdem Stephanie Rohde vom Stadtplanungsamt erklärt hatte, dass der Betreiber der Spielothek mit der Bebauungsplanänderung, die übrigens nur vorübergehenden Charakter haben soll, einverstanden sei.