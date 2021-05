Bebauungsplan ist auf dem Weg

In einer frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung waren zahlreiche Eingaben von Anwohnern zum Entwurf des Bebauungsplanes bei der Stadt eingegangen. Dabei wurden insbesondere die nun festgesetzten Trauf- und Firsthöhen (sieben und elf Meter) kritisiert worden. Diese würden die Höhen der neuen Gebäuden sogar noch überschreiten. Gefordert wurde eine einheitliche Traufhöhe von fünf Metern für den gesamten Tempelweg. Weiterhin gab es Kritik an der Bautiefe von 20 Metern, was ebenfalls als überdimensioniert gesehen wird, an Baufenstern und -grenzen sowie einer festgeschriebenen 50-prozentigen Begrünung der Vorgärten.