„Mit kleinen Gutscheinen abgespeist“

Bielefeld -

Am Ende einer 14-tägigen Streikstafette durch NRW hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Freitag in Bielefeld den Druck auf die Tarifverhandlungen sowohl des Einzelhandels als auch des Groß- und Außenhandels verstärkt. In beiden Handelsbranchen sollen die Gespräche in der kommenden Woche in Düsseldorf fortgesetzt werden.