„Die Kinder und Erwachsenen im Kreisgebiet trifft der Wegfall hart. Hier gibt es keine Bibliothek, in die man mit negativem Bürgertest gehen könnte, die Schulbibliotheken bleiben auch geschlossen“, so Wolf-Sedlatschek. „Wegen Corona“ sei derzeit immer das schnellste und gern vorgebrachte Argument. „Stimmt das, kann der Bücherbus aus Gründen des Infektionsschutzes nicht fahren? Das Hygienekonzept für den Bücherbus ist doch gut durchdacht, das dürfte eher nicht der Grund für den Ausfall sein“, meint Wolf-Sedlatschek, „tatsächlich wäre es gerade jetzt von großer Wichtigkeit das Angebot weiter aufrecht zu erhalten. Schulen seien im Distanz- und Wechselunterricht, viele Bildungsangebote fielen aus und dann gebe es nicht mal Lesestoff.

„Leseratten in 45 Ortschaften des Kreisgebietes sitzen sinnbildlich auf dem Trockenen. Bei allem Verständnis für die Nachverfolgung der Kontakte von Corona-Erkrankten, sollten die Verantwortlichen im Kreishaus nochmal gründlich in sich gehen und ihre Entscheidung überdenken. Es kann nicht sein, dass ein großer Teil des Kreises von Bildungsangeboten abgehängt wird“, so die Grünen-Politikerin.

Das zu verhindern sei in allen vorangegangen Legislaturperioden des Kreistages erklärtes Ziel der politisch Verantwortlichen. „Der Bücherbus war immer ein Garant für ein frei zugängliches Bildungsangebot in den Gemeinden im Kreis Paderborn. Der Bus sollte schnellstens wieder auf den Weg gebracht werden“, fordert Martina Wolf-Sedlatschek.