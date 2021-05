Tanz-Nachwuchs auf Erfolgskurs

Trotz des großen Erfolgs ist Oana Nechiti allerdings auch verärgert. Ihre Kritik richtet sich an die Politik: „In dieser Pandemie werden die Kinder schlichtweg vergessen.“ Die neunjährige Luisa Hamon belegte jetzt bei den DTHO-Wettkämpfen in der Gruppe der so genannten „Mini Kids“ den ersten Platz, gefolgt von Jolina Pflugfelder (8 Jahre, Platz 2). Insgesamt 26 Teilnehmer aus ganz Deutschland traten in dieser Altersklasse in der so genannten „Master-Reihe“, der höchsten Klasse, an. Mira Isabell Freyer errang zudem in der Altersgruppe Kids den Vizetitel (F-Reihe). Sarah Meixner brachte es auf den vierten Platz (B-Reihe). Das Teilnehmerfeld war mit 40 Mitbewerbern stark angetreten. Trainerin Natalia Maczek ist äußerst zufrieden mit dem Ergebnis. Auch für Tänzer ist die Corona-Zeit zu einer Geduldsprobe geworden, die mit viel Kreativität überbrückt werden muss. Denn: Auch die Millennium-Tanzschule in Paderborn-Elsen von Erich Klann und Oana Nechiti musste schließen und in den Distanzunterricht wechseln. „Zum Glück gibt es Tanzverbände, die trotz der Situation Turniere anbieten, denn es gibt durchaus ambitionierten Nachwuchs, der seine eigenen Erfolge und Erfahrungen sammeln möchte.