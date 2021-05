Jugendzeltplatz für Gäste und heimische Gruppen

Auch andere Steinheimer Jugendgruppen seien regelmäßig unterwegs und nutzen seit Jahrzehnten Jugendzeltplätze im gesamten Bundesgebiet. Auch wenn aktuell die Corona-Pandemie den Gruppen bei den Planungen einen Strich durch die Rechnung macht – die Steinheimer richten den Blick dennoch nach vorn. Und so haben die Sozialdemokraten der Emmerstadt für die nächste Sitzung des Ausschusses für Jugend, Sport und Soziales der Stadt Steinheim, die am Dienstag, 25. Mai, um 18.30 Uhr in der Stadthalle beginnt, einen entsprechenden Antrag ausgearbeitet.

Dazu der SPD-Fraktionsvorsitzende Jürgen Unruhe aus Ottenhausen: „Auch in Steinheim sollte dieses relativ niedrigschwellige Tourismusangebot angeboten werden. Wir beantragen deshalb die Errichtung eines Jugendzeltplatzes auf dem Steinheimer Stadtgebiet. Eine entsprechende Arbeitsgruppe sollte hierfür eingerichtet werden, um unter anderem mögliche Standorte zu überlegen.“ Die mögliche Nutzung von Förderprogrammen für naturnahen Tourismus sollte dabei ebenso geprüft werden. Die SPD sieht in dem Projekt viele Vorteile, darunter sind wirtschaftliche Aspekte (Einkauf der Gruppen im örtlichen Einzelhandel sowie Nutzung und Auslastung von Freizeiteinrichtungen wie das Freibad). Bernd Bilstein: „Hervorzuheben sind die Vorteile eines nutzbaren Außengeländes mit Logistik für die örtlichen Vereine und Gruppen. Hier könnten für Steinheimer und Jugendliche der Großgemeinde Angebote geschaffen werden – zum Beispiel Veranstaltungen, ein „grünes“ Klassenzimmer, Grillmöglichkeiten und vieles mehr.“

Mit so einem Zeltplatz wäre zukünftig auch ein universelles „Outdoor-Veranstaltungsgelände“ vorhanden. Die Verordnung für Camping- und Wochenendplätze sei nach Auffassung der SPD für so einen Jugendzeltplatz nicht anzuwenden.

Deshalb könnte relativ kostengünstig eine entsprechende Logistik hergestellt werden. Trotzdem sehen die Antragssteller auch standortrelevante Kriterien: Der Zeltplatz sollte deutlich außerhalb der Kernstadt liegen, aber nicht zu weit entfernt. Selbstverständlich müsse es sich um ein weitgehend flaches, trockenes Gelände handeln. Die Größe sollte so ausgelegt sein, dass es zumindest Gruppen bis 100 Personen aufnehmen kann – und über eine Verkehrsanbindung verfügt, die auch für Busse und Lastkraftwagen befahrbar wäre.

Parkplätze müssten ebenfalls eingeplant werden. Bilstein: „Hervorragend wäre eine fußläufige Nähe zu Freizeiteinrichtungen der Stadt (Freibad) und Wald/ Fluss. Für eine freie Spielwiese sollte genügend Platz verbleiben und eine Genehmigung für offenes Feuer erteilbar sein.“ Ideal wäre ein vorhandenes Gebäude, das umgebaut werden könnte. Ein Wirtschaftsgebäude mit Toilettenanlagen (nebst Duschen) sei unabdingbare Voraussetzung aus hygienischen Gründen. „Ohne ausreichende sanitäre Anlagen sind Ferienfreizeiten nicht über die Landesjugendpläne förderfähig“, weiß Bilstein.

Im Außenbereich wären Stromsteckdosen (220 Volt und Starkstrom) sowie Wasserzapfstellen (Druckleitung bis zur Zapfstelle) erforderlich. Die SPD stellt sich vor, dass konzeptionell Steinheimer Jugendgruppen beteiligt werden, die über langjährige Erfahrungen in der Durchführung von Jugendfreizeiten beziehungsweise Zeltlagern verfügen. Die inhaltliche Ausgestaltung sollte jedoch einer Arbeitsgruppe und der Verwaltung vorbehalten sein, so die SPD. Der Ankauf eines Resthofes ist denkbar. „Ideal wäre eine Liegenschaft in kommunaler Trägerschaft.“