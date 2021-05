Wenig Platz, viele Wünsche

Erneuerung der Benhauser Straße in Paderborn birgt Konfliktpotenzial: Verwaltung zeigt Grenzen auf

Paderborn -

Von Maike Stahl

Wer an der Benhauser Straße in Richtung Innenstadt radelt, weiß, dass hier Handlungsbedarf besteht: Bürgersteig und Radweg, den es nur stadteinwärts für beide Richtungen gibt, sind nicht nur zu schmal, die stattlichen Platanen zwischen Fahrbahn und Gehweg haben zudem an vielen Stellen das Pflaster hochgedrückt.