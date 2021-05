„Die Lücken werden vorerst nicht aufgefüllt, wegen der Corona-Pandemie können wir personenreiche Stücke ohnehin nicht spielen“, sagte Intendantin Katharina Kreuzhage am Freitag bei der Vorstellung des Programms. Die Spielzeit 2021/2022 soll am 28. August mit der Premiere von „Der Wunderheiler“ des Iren Brian Friel beginnen. Weil wegen der Pandemie konkrete Vorstellungstermine nicht versprochen werden könnten, bietet das Theater diesmal keine Abos an und setzt ganz auf den freien Verkauf. Kreuzhage kündigte an: „Wir zahlen die Abonnenten aus, der Prozess der Rücküberweisungen wird nächste Woche beginnen.“ Alle noch bestehenden finanziellen Ansprüche gegenüber dem Theater würden beglichen.