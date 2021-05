Die große Erleichterung der Haller Pfarrer und Pfarrerinnen an diesem Pfingstwochenende erstmals Präsenzgottesdienste wieder feien zu können, klang fast schon wie ein „Halleluja“. In der Tat ist es nach langem Ausnahmezustand ein besonderer Moment, dass ein hoher christlicher Feiertag wieder in Gemeinschaft erlebt werden kann, wenn auch mit klaren Einschränkungen. „Endlich geht es wieder los“, freut sich am Freitag Pfarrer Burkhard Steinebel, der Sprecher des Presbyteriums der ev. Kirchengemeinde Halle ist. Weil der Corona-Inzidenzwert jetzt im Kreis Gütersloh über mehrere Tage konstant unter 100 liegt (Halle lag am Freitag bei 92,7) hat die Kirchengemeinde beschlossen, am Pfingstsonntag um 10 Uhr in der St. Johanniskirche wieder einen Festgottesdienst durchzuführen.