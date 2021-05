Am Ende einer (wieder mal) bewegten politischen Woche in Halle, in der der Ausdruck Expertise gleich mehrfach in verschiedenen Zusammenhängen gefallen ist, lohnt es sich über das schöne Wort ein wenig nachzudenken und mal einzuordnen, wie es mit dem Expertentum bei wichtigen Haller Themen eigentlich so bestellt ist. Die Kostenexplosion verstehen viele Politiker trotz Expertenvorträgen nicht. Beginnen wir mit dem ersten Aufregerthema, der Neuordnung der Haller Abwasserentsorgung. Die Kostenexplosion bei der geplanten Zentralkläranlage hat den Bauausschuss über Stunden beschäftigt.