Nachdem die Vorarbeiten für die geplante Sanierung der Bahn-Unterführung an der Steinstraße Ende März beendet wurden und die Hauptverkehrsader wieder freigegeben wurde, stehen nun ähnlich gelagerte Arbeiten an der Bahn-Unterführung im Bereich Kaiserstraße/ZOB an. Auch diese Brücke soll saniert werden. Im Vorfeld der von 2023 vorgesehen Brückenarbeiten an der Kaiserstraße durch die Deutsche Bahn Netz AG sind umfangreiche Verlegungen der Versorgungsleitungen erforderlich. Das haben die Stadtwerke Bad Oeynhausen (SBO) mitgeteilt.