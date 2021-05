Die Schüler freuen sich darauf, das Geschäft in der Viktoriapassage bald wieder öffnen zu können. Derzeit sind die Pullover, T-Shirts oder Caps mit Bezug zu Bad Oeynhausen nur im Internet erhältlich. „Logistisch ist Click and Meet nicht schaffbar. Aufgrund von Klausurphasen oder eventuellen Quarantänen ist der Service nicht umsetzbar. Mit Robin Lammers und Jan Kretzberg haben wir zwei ehemalige Schüler, die uns immer unterstützen“, sagte Simon Bäumer. Er ist die betreuende Lehrkraft der Schülerfirma. Eine Kundenbetreuung vor Ort in den Geschäftsräumen in der Viktoriapassage sei geplant, sollten die Inzidenzwerte weiter sinken.