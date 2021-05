15 neue Corona-Fälle im Kreis Höxter

Der Inzidenzwert stieg im Vergleich zum Freitag an und lag um Mitternacht bei 62.

Fast genau die Hälfte aller aktiv Infizierten (105) lebt in Warburg. Dort hatte es in den vergangenen Tagen zwei Ausbrüche in Flüchtlingsunterkünften gegebe n. Auch am Samstag gaben wieder sieben neue Infektionen hinzu. Die Stadt-Inzidenz lag dort bei 201.

Blick in die Kommunen

Bad Driburg: 17 (-6) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, Inzidenz 16.

Beverungen: 10 (-2) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, Inzidenz 23.

Borgentreich: 20 (+3) aktiv Infizierte, drei Neuinfektionen, Inzidenz 67.

Brakel: 24 (+2) aktiv Infizierte, drei Neuinfektionen, Inzidenz 93.

Höxter: 13 (-2) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, Inzidenz 17.

Marienmünster: keine aktiven Corona-Fälle, Inzidenz 0.

Nieheim: keine aktiven Corona-Fälle, Inzidenz 0.

Steinheim: 19 (-1) aktiv Infizierte, eine Neuinfektion, Inzidenz 47.

Warburg: 105 (+4) aktiv Infizierte, sieben Neuinfektionen, Inzidenz 201.

Willebadessen: 3 (+1) aktiv Infizierte, eine Neuinfektion, Inzidenz 24.

Intensivstationen

Auf den Intensivstationen im Kreis Höxter wurde mit Stand von Samstagvormittag keine Covid-19-Patienten behandelt. Von den 31 Intensivbetten in Bad Driburg, Warburg und Höxter waren acht frei.

Statistik

Seit Beginn der Pandemie haben sich im Kreis Höxter 4971 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. 141 Menschen sind mit einer Infektion gestorben, 4619 genesen, 211 sind noch infiziert. Laut Robert-Koch-Institut hat es zwischen Diemel und Weser die meisten Fälle in der Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen gegeben, nämlich 1820 (davon waren 902 männlich und 918 weiblich.

Bei den 0- bis 4-Jährigen gab 86 Fälle, 42 bei Jungen und 44 bei Mädchen. In der Altersgruppe der 5- bis 14-Jährigenwurden 346 Infektionen registriert (166 bei Jungen und 180 bei Mädchen). In der Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen gab es 1368 Corona-Fälle (677 Männer und 691 Frauen). In der Altersgruppe der 60- bis 79-Jährigenwurden 802 Infektionen registriert (389 Frauen und 413 Männer). In der Gruppe der Über-80-Jährigen 467 Fälle, davon 304 bei Frauen und 163 bei Männern.

In dieser Altersgruppe gab es allerdings die meisten Todesfälle (98). Es starben 58 Frauen und 40 Männer. Bei den 60- bis 79-Jährigen starben 38 Personen mit einer Infektion, 23 Männer und 15 Frauen. In der Gruppe der 35- bis 59-Jährigen starben ein Mann und drei Frauen.