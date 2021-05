Inzidenzwert sinkt am Sonntag auf 77,6

Da 112 weitere Corona-Erkrankte als genesen gelten, sind derzeit 652 Menschen im Kreis Paderborn mit dem Coronavirus infiziert. Diese aktiven Fälle verteilen sich wie folgt: Paderborn 343, Delbrück 81, Hövelhof 47, Bad Wünnenberg 45, Bad Lippspringe 39, Büren 34, Salzkotten 27, Borchen 17, Lichtenau 12, Altenbeken 7. Am Freitag hatte der Kreis 50 neue Fälle bekannt gegeben. Die Wocheninzidenz lag bei 84,8.

Die Zahl laborbestätigten Infektionen seit Ausbruch der Pandemie beträgt 10.214, die der Erkrankten, die eine akute Infektion überstanden haben, 9408. Unverändert 154 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben.

Inzidenzwert im Kreis Paderborn und „Corona-Notbremse“

Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) und das Robert-Koch-Institut (RKI) wiesen am Samstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 94,2 und am Sonntag eine von 77,6 aus (Stand jeweils 0 Uhr). Der Inzidenzwert ergibt sich aus der Summe der neuen Coronavirus-Infektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Die offiziellen Werte sind ausschlaggebend, wenn es um die Reduzierung und Verschärfung von Schutzmaßnahmen geht.

Am Dienstag nach Pfingsten, 25. Mai, starten Kreis und Stadt Paderborn das Modellprojekt Sport. Das gaben Landrat Christoph Rüther und Paderborns Bürgermeister Michael Dreier am Freitag im Ahorn-Sportpark bekannt.

Nach fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterhalb einer Inzidenz von 100 treten die Maßnahmen der so genannten Bundes-Notbremse am übernächsten Tag außer Kraft. Im Kreis Paderborn gilt das seit Samstag, 22. Mai. Die neue Corona-Schutzverordnung des Landes NRW, die ab dem 15. Mai gilt, sieht abgestufte Öffnungen in Kommunen mit Inzidenzwerten unterhalb von 100 und 50 vor. Dabei muss die Inzidenz diese Schwellenwerte auch an fünf Tagen hintereinander unterschreiten (aktuelle Corona-Schutzverordnung des Landes NRW als PDF, gültig ab 15. Mai).

Das neue Infektionsschutzgesetz trat am 23. April in Kraft – mit der der sogenannten Bundes-Notbremse (§ 28b; siehe unten). Wenn der Inzidenzwert von 100, 150 und 165 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wird ( Übersicht zum Meldeweg ), greift die „Notbremse“ in drei verschiedenen Stufen ab dem übernächsten Tag.

Maßgeblich sind laut Infektionsschutzgesetz und der aktuellen NRW-Schutzverordnung die Inzidenzwerte, die das RKI in einer Tabellendatei auf dieser Website veröffentlicht: https://www.rki.de/inzidenzen . Hier folgen die vergangenen sieben Werte für den Kreis Paderborn: 77,6 (Sonntag) – 94,2 – 84,8 – 87,1 – 94,2 – 92,9 – 94,9. Dabei handelt es sich jeweils um die tagesaktuell gemeldeten Werte, die nicht zu verwechseln sind mit denen nach Meldedatum beim LZG. Diese steigen durch Nachmeldungen rückwirkend. Sie sind auf der Website des Landeszentrums aufgelistet und dort über folgende Einstellungen zu finden: „Paderborn > Verlauf > alle Fälle > 7 Tage > pro 100.000“.

Inzidenzwert: Kommunen im Kreis Paderborn

Der Kreis Paderborn veröffentlicht auf seiner Website (hier geht es direkt zum Dashboard) für die Städte und Gemeinden „kreiseigene Inzidenzwerte, die auf unseren veröffentlichten und berechneten Zahlen beruhen“ (Stand: Samstag, 22. Mai, 15.30 Uhr):

Altenbeken 43,9 (Freitag: 43,9) – Bad Lippspringe 110,9 (98,5) – Bad Wünnenberg 115,2 (90,5) – Borchen 37,3 (37,3) – Büren 97,6 (106,9) – Delbrück 128,2 (128,2) – Hövelhof 153,6 (153,6) – Lichtenau 18,9 (18,9) – Paderborn 89,7 (85,7) – Salzkotten 64,1 (48,1).

Auf dem Dashboard gibt der Kreis unter dem Reiter „Copyright“ Erläuterungen zur Sieben-Tages-Inzidenz (siehe dazu auch unten „Stichwort: Melde- und Übermittlungsverzug“).