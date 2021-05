Denn: Pfingsten ist der Tag, an dem die Jünger Jesu vom Heiligen Geist „erhellt“ wurden. Die Apostel konnten plötzlich mehrere Sprachen sprechen. Da auch der Pfarrbezirk Künsebeck aufgrund der Pandemie diesmal Pfingsten nicht wie gewohnt groß feiern kann, hat er sich etwas Besonderes ausgedacht, wie Claudia Schütte vom Team der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer ankündigt.

„Statt eines klassischen Gottesdienstes gibt es eine Andacht unter freiem Himmel. Und passend zu Pfingsten als Fest der Sprache erscheint ein Film, der die Sprachverwirrung aufgreift und zugleich ein Beispiel für Sprachen-übergreifendes Verständnis ist“, erklärt Claudia Schütte.

Auch in Künsebeck werden viele Sprachen gesprochen

Heute gibt es über 6500 Sprachen weltweit. „Und von einer globalen, problemlosen Verständigung sind wir weit entfernt“, gibt Schütte zu bedenken. „Auch in Künsebeck werden viele Sprachen gesprochen, der Haller Außenbezirk ist stolz auf seine multikulturelle und multilinguale Zusammensetzung.“

Für den Pfingstfilm haben die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Gemeinde Bürger mit internationalen Wurzeln angesprochen und sie gebeten, einen Teil der Pfingstgeschichte in ihrer jeweiligen Muttersprache zu erzählen. Alle waren sofort Feuer und – ganz im Pfingstsinne – auch Flamme für diese Idee und haben gerne mitgemacht – selbst, wenn nicht alle von ihnen Christen sind.

„Eine Verständigung ist möglich, wenn wir es nur wollen“

Dennoch, sie alle zeigen: „Eine Verständigung ist möglich, wenn wir es nur wollen, und ein Pfingstwunder im Kleinen können wir selbst Tag für Tag erschaffen. Wir müssen uns nur gegenseitig zuhören“, betont die Mitinitiatorin dieser originellen Aktion. Die Pfingstgeschichte in mehr als 20 Sprachen wird am Pfingstsonntag nach der Freiluftandacht (die um 10 Uhr am Gemeindehaus Künsebeck, Teutoburger Straße 20, beginnt) und am Pfingstmontag jeweils von 10.30 Uhr bis 12 Uhr im Gemeindehaus gezeigt inklusive einer begleitenden Ausstellung. Im Einbahnstraßen-System und unter Einhaltung der Corona-Regeln (Abstand, Schutzmaske etc.) können die Besucherinnen und Besucher dann selbst in die Sprachverwirrung eintauchen. Der Film ist außerdem auch ab Pfingstsonntag auf dem YouTube-Kanal „Evangelische Kirche Halle/Westfalen“ zu sehen.