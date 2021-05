Paderborns Erzbischof weiht vier Priester

Die Diakone Jonathan Berschauer aus Wilnsdorf-Rödgen, Rolf Marcel Fischer aus Hagen, Stephan Kersting aus Westenholz und Florian Reddeker aus Hövelhof wurden am Vigiltag des Pfingstfestes in die Gemeinschaft der Priester des Erzbistums Paderborn aufgenommen.

Als Zeichen der Verbindung mit Jesus Christus salbt Erzbischof Becker den Neugeweihten die Hände mit Chrisam-Öl, hier die Hände von Florian Reddeker. Foto: Thorsten Hennig/Erzbistum Paderborn

Geladene Familienmitglieder und Gläubige aus den Heimat- und Diakonatsgemeinden feirten den Gottesdienst nach Angaben des Erzbistums unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen mit. Interessierte waren zudem via Live-Stream dabei.

Gott habe für jeden einzelnen Menschen eine eigene Stimme und eine unverwechselbare Lebensmelodie vorgesehen, führte Becker in seiner Predigt aus. „Ihre Lebensmelodie erfährt heute eine sakramentale Linienführung: Das Sakrament der Weihe schlägt den Ton in Ihnen und durch Sie an, jenen Ton, den wir als Gottes Part erkennen dürfen“, sagte der Erzbischof zu den Weihekandidaten. Es komme darauf an, dass jeder diesen Part als seinen höre und in sich aufnehme, denn nur dann ein guter Zusammenklang, eine Symphonie möglich.

Erzbischof Hans-Josef Becker überreicht den Neupriestern Brot und Wein als Zeichen für ihren Auftrag, die Eucharistie zu feiern. Neupriester Stefan Kersting kniet hier vor Erzbischof Becker, der ihm die Schale mit Brot und den Kelch mit Wein anvertraut. Foto: Thorsten Hennig/Erzbistum Paderborn

„Als Ortskirche von Paderborn sind wir Gott dankbar, dass wir heute die Priesterweihe von vier Männern feiern dürften“, sagte Erzbischof am Ende des Gottesdienstes. „Wir dürfen in Dankbarkeit diesen Tag feiern und um Gottes Begleitung bitten, für die neuen Priester, für die Gemeinden und für uns selbst.“ Er sagte zudem, dass unter den vier Neupriestern der einhundertste Priester sei, den er als Paderborner Erzbischof für das Erzbistum Paderborn geweiht hat: „Ich bin dankbar für dieses ‚Jubiläum‘, verrate aber nicht, welcher der vier Neupriester es ist!“

Der Gottesdienst begann mit einem feierlichen Ritual: Die vier Weihekandidaten wurden durch Diakon Andreas Todt namentlich aufgerufen, traten einzeln vor Erzbischof Becker und erklärten mit den Worten „Hier bin ich!“ ihre Bereitschaft zur Weihe. Domkapitular Monsignore Dr. Michael Menke-Peitzmeyer bat als Regens des Erzbischöflichen Priesterseminars anschließend den Paderborner Erzbischof im Namen der Kirche, den Weihekandidaten das Sakrament der Priesterweihe zu spenden. Nachdem der Regens bestätigte, dass die Kandidaten würdig seien, das Weihesakrament zu empfangen, antwortete Becker: „Mit dem Beistand unseres Herrn und Gottes Jesus Christus erwählen wir diese unsere Brüder zu Priestern.“

Erzbischof Hans-Josef Becker, die vier Neupriester und Regens Dr. Michael Menke-Peitzmeyer feiern nach der Priesterweihe gemeinsam die Eucharistie. Foto: Thorsten Hennig/Erzbistum Paderborn

Zu Beginn der Weiheliturgie wurde mit einem Lied der Heilige Geist um Beistand angerufen. Dann legten die vier Kandidaten ihr Weiheversprechen ab: Sie erklärten sich bereit, das Priesteramt als zuverlässige Mitarbeiter des Bischofs auszuüben, den Dienst am Wort Gottes treu und gewissenhaft zu erfüllen, die Mysterien Christi zu feiern, den Armen, Kranken, Heimatlosen und Notleidenden beizustehen und ein Leben in enger Christus-Verbundenheit zu führen und „so zum Heil der Menschen für Gott zu leben“. Während die vier Kandidaten einzeln vor Erzbischof Becker knieten und ihre Hände in seine Hände legten, versprachen sie ihm und seinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam.

Die Gottesdienstteilnehmer beteten dann für die Weihekandidaten und riefen die Heiligen der Kirche um Beistand an. Die vier Priesteramtskandidaten lagen währenddessen als Zeichen ihrer Hingabe flach ausgestreckt auf dem Boden des Altarraums im Hohen Dom – ein Ritual, das charakteristisch ist für jede Priesterweihe in der ganzen katholischen Weltkirche.

Nach der Allerheiligenlitanei legte der Erzbischof jedem Weihekandidaten schweigend die Hände auf den Kopf und erbat für ihn die Kraft und Vollmacht Gottes. Auf diese Weise wird das geistliche Amt in der katholischen Kirche weitergegeben. Aufgrund der Corona-Pandemie legten danach lediglich die anwesenden Weihbischöfe Matthias König, Dr. Dominicus Meier OSB, Manfred Grothe und Hubert Berenbrinker, die Leitung des Erzbischöflichen Priesterseminars sowie die Heimat-Pfarrer ihren neuen Mitbrüdern die Hände auf zum Zeichen ihrer Aufnahme in die Gemeinschaft der Priester. Im Anschluss sprach Erzbischof Becker das Weihegebet, das die Priesterweihe vollendet.

Die vier Neupriester erhielten dann von ihren Heimatpfarrern – Jonathan Berschauer von Pfarrer Uwe Wiesner (Wilnsdorf), Rolf Marcel Fischer von Pfarrer Dr. Norbert Bathen (Hagen), Stephan Kersting und Florian Reddeker von Dechant Bernd Haase (Delbrück und Hövelhof) – ihre priesterlichen Gewänder, Stola und Messgewand, angelegt. Erzbischof Becker salbte dann den vier Neugeweihten jeweils die Hände mit heiligem Chrisam-Öl als Zeichen der Verbindung mit Jesus Christus. Schließlich überreichte er den vier Neupriestern jeweils Brot in einer Hostienschale und Wein in einem Kelch als Zeichen für den Auftrag, die Eucharistie zu feiern. Zum Abschluss der Weihehandlung tauschten der Erzbischof Hans-Josef Becker und der Regens des Erzbischöflichen Priesterseminars Paderborn als Konzelebrant mit den neugeweihten Priestern den Friedensgruß als Zeichen der Verbundenheit und Gemeinschaft. Dann feierten Erzbischof Becker und Regens Dr. Michael Menke Peitzmeyer als Konzelebrant gemeinsam mit den vier neuen Priestern des Erzbistums Paderborn die Eucharistie.