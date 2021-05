Auf einem Kreisverkehr in Vlotho-Exter, an der Kreuzung Herforder Straße/Detmolder Straße an der Auffahrt zur A2, prangen frische, schlammige Reifenspuren. Jemand hat sich offensichtlich nicht die Mühe gemacht, um die Mitte des Kreisverkehrs herumzufahren, sondern nahm einfach den direkten Weg geradeaus – und hat dabei zwei Verkehrsschilder umgelegt.

Angehalten hat der Unfallverursacher aber nicht, um sich der Schadensregulierung anzunehmen. Aktuell ist die Polizei vor Ort und untersucht die Spurenlage. Ein Zeuge, der zufällig an dem Kreisverkehr vorbeigekommen ist, hatte sie alarmiert.