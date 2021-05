Der Inzidenzwert sank im Vergleich zum Samstag leicht und lag um Mitternacht bei 61,3. Damit liegt der Kreis Höxter unter dem Landeswert von 69,4.

Fast genau die Hälfte aller aktiv Infizierten (99) lebt in Warburg. Dort hatte es in den vergangenen Tagen zwei Ausbrüche in Flüchtlingsunterkünften gegebe n. Auch am Sonntag wurden in der Hansestadt fünf Neuinfektionen verzeichnet, die Gesamtzahl der aktiv Infizierten sank jedoch. Die Stadt-Inzidenz sank auf 188 (-12).

Blick in die Kommunen

Bad Driburg: 14 (-3) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, Inzidenz 10.

Beverungen: 8 (-2) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, Inzidenz 23.

Borgentreich: 18 (-2) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, Inzidenz 67.

Brakel: 26 (+2) aktiv Infizierte, eine Neuinfektionen, Inzidenz 93.

Höxter: 13 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, Inzidenz 14.

Marienmünster: keine aktiven Corona-Fälle, Inzidenz 0.

Nieheim: keine aktiven Corona-Fälle, Inzidenz 0.

Steinheim: 16 (-3) aktiv Infizierte, keine Neuinfektion, Inzidenz 47.

Warburg: 99 (-6) aktiv Infizierte, fünf Neuinfektionen, Inzidenz 188.

Willebadessen: 5 (+2) aktiv Infizierte, zwei Neuinfektionen, Inzidenz 48.

Intensivstationen

Auf den Intensivstationen im Kreis Höxter wurde mit Stand von Sonntagvormittag keine Covid-19-Patienten behandelt. Von den 31 Intensivbetten in Bad Driburg, Warburg und Höxter waren sechs frei.