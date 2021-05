Ein Neustart mit guten Chancen

In der Städtischen Galerie in der Reithalle in Schloß Neuhaus ist ab Mittwoch die sehenswerte Ausstellung mit Werken des belgischen Künstlers Karel Dierickx zu sehen, das Stadtmuseum wartet demnächst mit der Schau zu 500 Jahre Libori auf. Darüber hinaus hofft Paderborn auf Geld aus dem Bundesförderprogramm „Kultursommer 2021“.

Es ist nicht der erste Versuch eines Neubeginns, aber diesmal stehen die Chancen gut, dass die Kultur nicht sofort wieder abgewürgt wird wie beim zweiten Lockdown im Winter. Wenn die Inzidenzzahlen weiter sinken, werden sich auch wieder die Paderhalle, das Deelenhaus, die Kulturwerkstatt und Leuchtturmmuseen wie das HNF mit Veranstaltungen und Menschen füllen.

Digitale Konzerte waren für Musiker eine hilfreiche Krücke, um überhaupt Einnahmen zu erzielen, aber sie sind letztlich keine Alternative zum echten Konzerterlebnis. Beim Streamen vor dem Fernseher fehlen die Atmosphäre der ersten Reihen in der Halle oder die Gemeinschaft mit anderen auf der Festivalwiese. Corona hat die sogenannte freie Szene besonders stark erwischt. Wenn es sie in nennenswertem Maße nach der Pandemie noch gibt, ist das nicht zuletzt der Initiative Paderborner Kultur-Soli zu verdanken. Getragen von Julia Ures, Olaf Menne und Markus Runte hat sie Beispielhaftes geleistet, um notleidende Paderborner Kulturschaffende zu unterstützen. Und damit sind nicht nur das Sammeln von Spenden und die Vergabe von Stipendien gemeint.

Die Musiker, Künstler und Veranstalter erlebten Solidarität, und das ist manchmal wichtiger als Geld. Der Kultur-Soli soll auch nach Corona bleiben. Gut so, denn auch danach wird es Krisen geben, die die Kultur durchschütteln. So sehr sich die Freunde der Kultur auf Konzerte, Kabarettabende, Ausstellungen, Lesungen und Theaterstücke freuen, so wenig sollten Veranstalter der Versuchung erliegen, im nächsten Jahr alles nachholen zu wollen, was 2020 und 2021 nicht möglich war. Ein Überbietungswettbewerb würde nur allen schaden.

Bei den Menschen ist der Grat zwischen Hunger- und Völlegefühl schmal. Heißt im Klartext: Wenn an jedem Wochenende fünf, sechs hochkarätige Veranstaltungen miteinander konkurrieren, können die Menschen sich trotzdem nicht für alle entscheiden und ihr Geld nur einmal ausgeben. Eine Inflation von Veranstaltungen würde der Kultur das nehmen, was sie auch auszeichnet: das Besondere.