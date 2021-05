Er lag am Samstag bei 49,0 und am Sonntag bei 48,0. Am Freitag hatte er noch 56,7 betragen. Das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen meldete am Samstag 26 neue Fälle, am Sonntag 15. Aktuell sind im Mühlenkreis 742 Menschen erkrankt.

Die Zahlen für die Kommunen im Überblick (Stand Sonntag):

Bad Oeynhausen 66 (-2 gegenüber Freitag),

Espelkamp 81 (+1),

Hille 29 (-4),

Hüllhorst 17 (-2),

Lübbecke 91 (-6),

Minden 285 (-32),

Petershagen 47 (-14),

Porta Westfalica 59 (-4),

Preußisch Oldendorf 9 (-2),

Rahden 34 (+1),

Stemwede 24 (+3).

Die Mühlenkreiskliniken behandeln am Universitätsklinikum Minden neun Covid-Patientinnen und -Patienten, davon drei auf der Intensivstation. Eine Person wird invasiv beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, werden insgesamt 13 Patienten versorgt, davon befinden sich zwölf auf der Intensivstation. Ein Patient wird auf der Normalstation behandelt.