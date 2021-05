Seit dem 13. März 2020, dem Beginn des ersten Lockdowns, hat der Go Parc geschlossen. „Aber nichts zu machen, ist einfach keine Option“, sagt Geschäftsführer Lukas Kuhlmann. Deshalb hat das Team am vergangenen Wochenende zur zweiten digitalen Party geladen. 1160 Feierwillige loggten sich im virtuellen Partyraum ein, manche perfekt gestylt im Ausgehdress, andere eher legere in Jeans und Schlabber-Shirt. Im Schnitt waren permanent knapp 700 Besucher online. Mancher gab sich auch im heimischen Kämmerlein Mühe, durch gedimmte oder farbige Beleuchtung und Drinks auf dem Tisch für Atmosphäre zu sorgen.