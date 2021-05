Wurst und Bier landen im Kofferraum

„Es ist das erste Mal seit 72 Jahren, dass wir ein Schützenfest absagen mussten“, berichtet Ulf Fiege, Vorsitzender der Schützengesellschaft des nördlichsten Dorfes im Kreis Höxter. In dem 2400-Einwohner-Ort wird nur alle zwei Jahre gefeiert, so dass das erste Coronajahr ohnehin schützenfestfrei war. Einfach verstreichen lassen wollten die Stahler Pfingsten aber auch nicht und so wurde im Vorstand die Idee des Drive-ins auf am Schützenhaus geboren.