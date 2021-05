Streit im Hausflur endet tödlich

Großeinsatz in der Alleestraße in Bad Driburg: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Bad Driburg -

Von Dennis Pape

Ein Streit zwischen zwei Männern in einem Mehrfamilienhaus in Bad Driburg endete am Samstagnachmittag für einen der Männer tödlich. Der Tatverdächtige wiederum sitzt laut Staatsanwaltschaft Paderborn mittlerweile in Untersuchungshaft in einem Bielefeld Gefängnis. Es gibt einen Haftbefehl wegen Totschlags.