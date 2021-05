Das Feuer an dem Hochsitz griff nach Polizeiangaben vom Fußboden auf die Wand über, wodurch der Hochsitz stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Zeugen alarmierten am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr die Polizei über den Brand, die die Ermittlungen aufnahm.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 800 Euro.Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu der Tat geben kann, melde sich bitte bei der Polizei in Melle unter der Telefonnummer 05422/920600.

Zu einem weiteren Brand musste die Meller Feuerwehr noch am selben Tag abends ausrücken: Nach einer Brandstiftung in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße suchen die Ermittler der Polizei ebenfalls Zeugen. Unbekannte setzten am Sonntagabend in einem öffentlichen Toilettenhaus gegen 18.35 Uhr mehrere Gegenstände in Brand und flüchteten anschließend. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, und nach ersten Informationen entstand durch das Feuer kein Gebäudeschaden.

Zeugenhinweise auch für diese Tat bitte an die Polizei in Melle unter Telefon 05422/920600.