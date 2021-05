„Als wir diesen Tag mit dem Pfingstgottesdienst planten, haben wir wohl alle von einer sonnigen und warmen Open-Air-Veranstaltung geträumt“, sagte Pfarrer Andreas Smidt-Schellong beim Blick in den verregneten Himmel. Fast alle der insgesamt 100 mit Abstand aufgestellten Stühle auf dem Münsterkirchplatz waren am Sonntagmorgen dennoch besetzt, neben der Maske hatten die Anwesenden auch ihren Regenschirm dabei.

„Es ist einfach schön, einen Gottesdienst wieder ohne einen Bildschirm dazwischen feiern zu können“, freute sich der Pfarrer über diesen Anblick. Zwar durfte noch nicht wieder gesungen werden, das Gefühl der Gemeinschaft aber stand für viele im Fokus. „Und außerdem ist Summen auch okay“, erklärte Smidt-Schellong.

Die Kirchengemeinde Herringhausen feierte den ersten Präsenzgottesdienst nach dem Lockdown mit einem Spaziergang durch die Gemeinde, begleitet von den Bläsern des Posaunenchores. Foto: Annika Tismer

Einen Tag später hatte die Kirchengemeinde Herringhausen wettertechnisch weit mehr Glück bei ihrer Open-Air-Veranstaltung. Zwar war es recht windig aber immerhin trocken, als sich die Gemeinde zum ersten Präsenz-Gottesdienst nach Corona vor der Kirche traf.

Dort spielte zunächst der Posaunenchor, ehe die Gruppe zu einem kleinen Spaziergang aufbrach. „Wir werden an drei Stationen einen Stopp einlegen und im Freien den Gottesdienst feiern“, sagte Pfarrerin Simone Rasch. An der Kirche, am Hof Eickmeyer und auf dem Sportplatz durften die Anwesenden so pausieren, ehe es zurück zur Kirche ging.

„Dort haben wir noch einen Stationengottesdienst aufgebaut, den alle durchlaufen dürfen“, sagte die Pfarrerin. Hierfür war die Kirche mit einem roten Teppich ausgelegt worden. An verschiedenen Stellen konnte man Texte durchlesen, etwas mit einem Discman hören oder Fürbitten aufschreiben. „Für uns alle ist dieser Tag etwas ganz Besonderes. Es ist schließlich schon lange her, seit wir das letzte Mal so beisammen gewesen sind oder auch seit der Posaunenchor zuletzt gemeinsam spielen durfte“, sagte sie.