„Wir Schützen sind noch da“

Drive-in in Ossendorf geöffnet – Ehrung der Jubelmajestäten aus den Jahren 2020 und 2021

Warburg -

Zum zweiten Mal in Folge sind auch in Ossendorf die Uniformen der meisten Schützen im Schrank geblieben. Einzig der Vorstand samt Schützenkönig und Oberst Johannes Laudage hat sich an Pfingsten rausgeputzt, um die Jubelmajestäten zu ehren und den Schützen wenigstens ein bisschen Schützenfest-Atmosphäre zu bieten – mithilfe einer coronakonformen Drive-in-Lösung.