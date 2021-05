Respekt vor dem Alter zu haben, ist wichtig und sollte selbstverständlich sein. Der Brackweder Wilhelm Rosenbaum, obwohl selbst schon 72, hat diese Tugend verinnerlicht und praktiziert sie nicht nur bei Menschen. Dem Gartenbauingenieur, der 40 Jahre lang auf dem Sennefriedhof tätig war, sind Pflanzen besonders ans Herz gewachsen: zu allererst seine knorrigen Fuchsien­stämme und die 140 Jahre alte Rosskastanie in seinem Garten. Doch diese kämpft gerade gegen ein tödliches Bakterium. Muss der gleichmäßig gewachsene, gut 14 Meter hohe, die ganze Nachbarschaft der Straße Am Mauseteich prägende Baum tatsächlich sterben? Wilhelm Rosenbaum mag es kaum glauben. Seit 1982 schon, als er das Reihenhaus kaufte, lebt seine Familie unter und mit dem Gehölz, das damals bereits ähnlich mächtig war. Im Herbst tauchen Flecken an der Rinde auf Der Umfang des gedrungenen Stammes beträgt heute fast 3,20 Meter. Die Krone der vielleicht ältesten Kastanie des Stadtbezirkes birgt so viele Lebensräume und Verstecke wie ein kleiner Wald. Sie ist die letzte von fünf stattlichen Kastanien, die einst das Ausflugslokal Goldstein an der Windelsbleicher Straße schmückten. Die anderen vier waren schon vor Jahren abgeholzt worden.