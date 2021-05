Zwei Jahre ist es her, dass die junge Frau, die in Afghanistan geboren wurde und mit der Familie in den Iran zog, mit ihren Geschwistern in die Türkei geflohen ist. „Mein Vater wollte mich mit einem alten Mann zwangsverheiraten“, erzählt sie mit Tränen in der Stimme. Ihre Mutter stand auf ihrer Seite, was zur Trennung der Eltern führte. „Meine Mutter sagte, wir sollten versuchen, in der Türkei unser Glück zu finden“, blickt Tahere zurück. Sie selbst sei zu krank gewesen um mitzukommen. „Doch in der Türkei mussten wir auf der Straße leben, schliefen in Parks unter Bäumen und waren froh, wenn wir in einer Moschee etwas zu essen bekamen“, berichtet die 23-Jährige.