Die Spielarten der Liebe

Bielefeld -

Von Uta Jostwerner

„Die Liebe ist ein seltsames Spiel, sie kommt und geht von einem zum andern. Sie nimmt uns alles, doch sie gibt auch viel zu viel …“, sang Connie Francis in den 1960er Jahren. Der Schlager bringt auf den Punkt, was die Operettencollage „Da geh ich zu Maxim“, die am Samstagabend live aus dem Bielefelder Stadttheater gestreamt wurde, in halbszenischer Inszenierung zum Ausdruck brachte: nämlich die facettenreichen Spielarten der Liebe. Etwa 132 „User“ hatten sich eingeloggt. Wie viele Zuschauer tatsächlich in Bielefeld oder sonst wo auf der Welt vor ihren Endgeräten saßen, lässt sich nicht ermitteln.